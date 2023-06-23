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Культура

День балалайки отметили в Пскове

Фото здесь и далее: ПАИ

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню балалайки, прошли сегодня в Детском парке в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

«Балалайка – это особый инструмент. Я бы сказала, что это уникальный атрибут жизни русского народа, это струны русской души. И уже второй год мы совместно с ведущими коллективами и музыкантами нашего региона проводим этот замечательный праздник», – сказала и. о. директора Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова.

Своё мастерство игры на народных инструментах продемонстрировали заслуженный коллектив народного творчества России – ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева, народный самодеятельный ансамбль «Новоржевские скобари», ансамбли балалаечников детских музыкальных школ № 1 и 4 Пскова, ансамбли русских народных инструментов детской музыкальной школы № 2 Пскова и детской школы искусств.

Исполнительница народных песен Наталья Иванова выступила с вокальными композициями, а танцоры из хореографического ансамбля «Солнышко» показали народные танцы.

В рамках праздника состоялось открытие конкурса национального костюма и дефиле участниц.

Напомним, что впервые День балалайки отметили в 2008 году. Праздник не установлен официально, но музыкальному сообществу это не мешает ежегодно отмечать его выступлениями и концертами.

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