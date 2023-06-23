Прокуратура взяла на контроль расследование дела о столкновении маломерного судна с гидроциклом в Пскове

21:48, 23 июня 2023, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура признала законным решение следственных органов о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном. Расследование находится под контролем прокурора Виталия Фетисова. Об этом сообщается в Telegram-канале «Северо-Западная транспортная прокуратура».

По версии следствия, 21 июня 2023 года около 19 часов в акватории реки Великой, расположенной в административных границах города Пскова, произошло столкновение гидроцикла Sea Doo Spark 2 UP с маломерным судном Sea Doo Challenger 180. В результате столкновения несовершеннолетней пассажирке гидроцикла причинены травмы, повлёкшие тяжкий вред здоровью.

Транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по части 1.1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности тяжкий вред здоровью человека).

Псковская транспортная прокуратура продолжает проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания.