День молодёжи празднуют в России

09:25, 24 июня 2023, ПАИ

День молодёжи в России официально отмечается сегодня, пишет calend.ru.

Свою историю праздник ведёт со времён существования СССР. До 1993 года он назывался Днём советской молодёжи и отмечался в последнее воскресенье июня начиная с 1958 года. После распада СССР первый президент России перенёс празднование Дня молодёжи на 27 июня, а в 2023 году праздник перенесён на последнюю субботу июня.

Сегодня в Пскове состоится фестиваль уличных видов спорта. На протяжении всего праздника в городе будут проходить соревнования по семи направлениям уличного спорта, а также показательные выступления участников.