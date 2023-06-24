Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День молодёжи празднуют в России

День молодёжи в России официально отмечается сегодня, пишет calend.ru.

Свою историю праздник ведёт со времён существования СССР. До 1993 года он назывался Днём советской молодёжи и отмечался в последнее воскресенье июня начиная с 1958 года. После распада СССР первый президент России перенёс празднование Дня молодёжи на 27 июня, а в 2023 году праздник перенесён на последнюю субботу июня.

Сегодня в Пскове состоится фестиваль уличных видов спорта. На протяжении всего праздника в городе будут проходить соревнования по семи направлениям уличного спорта, а также показательные выступления участников.

Версия для печати













24 июня 2023

Останки 188 жертв нацистов времён Великой Отечественной войны перезахоронены у мемориала в Жидиловом Бору
23 июня 2023

Фрезеровать дорогу на набережной реки Великой в Пскове будут 25–26 июня
23 июня 2023

Прокуратура взяла на контроль расследование дела о столкновении маломерного судна с гидроциклом в Пскове
23 июня 2023

Более 3 тысяч человек посетило площадки Всероссийской ярмарки трудоустройства в Псковской области
23 июня 2023

Особый противопожарный режим продлевается в Псковской области до 4 июля
23 июня 2023

«Дневник поэта» представят зрителям кинофестиваля в Пскове
23 июня 2023

В эфир вышел 118-й выпуск «Псковского телеграма»
23 июня 2023

Трубу прорвало в подъезде дома на Лепешинского в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...