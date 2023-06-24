День молодёжи празднуют в России
День молодёжи в России официально отмечается сегодня, пишет calend.ru.
Свою историю праздник ведёт со времён существования СССР. До 1993 года он назывался Днём советской молодёжи и отмечался в последнее воскресенье июня начиная с 1958 года. После распада СССР первый президент России перенёс празднование Дня молодёжи на 27 июня, а в 2023 году праздник перенесён на последнюю субботу июня.
Сегодня в Пскове состоится фестиваль уличных видов спорта. На протяжении всего праздника в городе будут проходить соревнования по семи направлениям уличного спорта, а также показательные выступления участников.
Останки 188 жертв нацистов времён Великой Отечественной войны перезахоронены у мемориала в Жидиловом Бору
Прокуратура взяла на контроль расследование дела о столкновении маломерного судна с гидроциклом в Пскове
Более 3 тысяч человек посетило площадки Всероссийской ярмарки трудоустройства в Псковской области