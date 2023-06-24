Чудской судак. Поездка вторая

21:13, 24 июня 2023, ПАИ

Нечасто в Раскопельский залив Чудского озера заходит судак, а если заходит, то остаётся там недолго – когда до конца июня, когда чуть дольше, ещё дней на десять. Вот в этот период псковские рыболовы-любители и стараются здесь поймать всеми желанного клыкастого хищника. Но не всегда и не всем это удаётся…

День на день не приходится

20–21 июня 2023 года. Раскопельский залив Чудского озера. На этот раз нас было всего четверо – я, Стас и Сергей Николаевич с Юрием. Из города Сергей и Юрий на час раньше нас выехали, а мы стартовали в 16:00. Приехали на свою поляну, где ещё застали Андрея из Гатчины. Он уже собрался после почти недельного стояния лагерем, но хорошо, что ещё не уехал и очень нам помог. А то пришлось бы нам пыжиться и в жару качать большую лодку маленьким ножным насосом. Дело в том, что приехали мы на машине Стаса, а он несколько дней назад повредил на ней капот. Приехали, а открыть его, чтобы накачать от аккумулятора лодку, не можем. Никак. Вот машина Андрея и пригодилась. Спасибо Андрею, сколько раз уже нас по мелочам выручает, какой год уже. Ну и мы не отстаём, тоже чем можем помогаем. Накачались, пожали друг другу руки, на том и расстались.

Сергей с Юрием уже готовы были отправиться на воду, мы же ещё собирались. Но не успели они отчалить, как, смотрю, возвращаются. Ко мне подходит Николаич с виноватыми глазами, обнимает и говорит: «Коля, выручай! Все воблеры дома забыл…» Ну как товарищу не помочь? Достал я свои коробочки с приманками: «Выбирай любые, у меня уловистых воблеров всех по два экземпляра. Если потеряешь – вернёшь такой же». Отобрал он четыре, поблагодарил, и лишь после этого они отправились рыбачить.

Погода отличная – на воде с лёгким ветерком было не так уж и жарко, но к полуночи стало даже не прохладно, а холодно. А вот с рыбой дела совсем не заладились – ни у нас, ни у Сергея с Юрием. С 19:00 до 00:00 в нашей лодке лишь две поклёвки: одного килограммового судака Стас поймал, а я своего упустил у самого борта. Что за странное расписание клёва у нашего хищника? Четыре дня назад, 15 июня вечером, клёв был великолепный. И куда что подевалось? Но мы были уверены, что судак ещё на месте. И почему не клюёт? Решили, что всему виной холодный восточный ветер, который иногда задувал довольно крепко. Какой-то бестолковый получился вечер. Вспоминали, как уже не первый год именно в самые короткие белые ночи мы здесь рыбачили и чаще всего рыбалка удавалась хорошей. А сегодня… Эх!

Неправильный берег

Ровно в полночь вернулись на стоянку. Хватит, не клюёт, хоть плачь. А тут ещё и маленькая неприятность при высадке на берег. Выбираясь из лодки, Стас так раскорячился, что сама Волочкова позавидовала бы такой растяжке. Но Стас, как вы понимаете, не Анастасия и с громким плеском окунулся одной ногой в воду. Ну и ладно, разве это беда в летнее время? При этом он держал оба спиннинга в руках и спикировал их вершинками то ли в землю, то ли в кусты. И я ещё виноватым оказался: не там причалил, надо было в десяти метрах правее, там более пологий берег. У нас так бывает, виноватых умеем назначать – оба в армии служили. Пикировали два спиннинга, а не повезло только моему – самая чувствительная вершинка удилища переломилась в двух местах. Вот блин… «Да не расстраивайся, я тебе свой второй спиннинг дам половить», – оправдывался товарищ за свою неловкость. Да я и не сильно печалился, в запасе и у меня спиннинг имелся. Но, забегая вперёд, скажу, что утром я взял всё же спиннинг Стаса и он мне так понравился, что надо будет именно такой попробовать найти и приобрести. Он и в руку лёг удобно, и игру воблеров очень хорошо передавал, а главное, клевало на него чуть ли не вдвое чаще, чем у товарища.

Беззубый хищник

Не пили, не ели – сразу спать: слишком мало оставалось времени для отдыха. Я завёл будильник на 3:15. И опять проспал. Со мной такое редко бывает, а тут уже второй раз подряд. Думается, со звонком будильника что-то не так (оказалось, почему-то сбились настройки). Но Стас разбудил в 3:30. Лодки Сергея и Юрия на берегу уже не было, и мы, быстренько выпив чаю, тут же отправились на воду. А там так ничего и не поменялось: рыба не клевала, свежий ветерок по-прежнему дул с востока. Неужели потому и не клюёт, что хищнику не нравится именно это направление ветра? Ничего другого в голову не приходило. Проверили уже половину самых перспективных мест – и ни одной поклёвки. И наконец-то! Через два с половиной часа бестолкового плавания у Станислава первый крепкий удар. Через пару минут у борта в прозрачной воде замелькала крупная рыба с белоснежными боками. Судак? Не похож. Щука? Ещё более не похожа. Завели её в подсачек, затащили в лодку. Ба-а! А не сиг ли это? Но откуда ему в заливе взяться? Здесь его никто и никогда не видел, не его здесь среда обитания. Так это же жерех! Но и к нему вопросы. Тоже не слышали, чтобы шереспёр [так тоже называют жереха. – Прим. авт.] обитал в водах залива. Красивая рыба! Ни Стас, ни я с такой ещё не встречались. Наука жереха относит к семейству карповых и, наверное, имеет для этого основания. Но все карповые – вегетарианцы, а жерех – хищник. Интересно, за какие такие заслуги он попал в эту мирную компанию? И хищник он довольно интересный – беззубый, питается рыбой, которую оглушает хвостом. Немного мы знали и о гастрономических качествах жереха. Поймали – и что теперь с ним делать? Кто-то говорит, что он костлявый и не очень вкусный. А кто-то рассказывает, что вяленый и копчёный жерех не уступает по вкусу лососевым, а балык из него вообще пальчики оближешь. Слышали, что и в ухе он хорош. Но это всё по рассказам и не всегда тех, кто сам ловил и употреблял жереха в пищу. Станислав пообещал рассказать, что он из него приготовил и каков шереспёр на вкус.

Вот как бывает: залётного беззубого хищника мы поймали, а местных хищников с зубами и клыками не получается.

2023-й – год судака?

Пересеклись с лодкой Сергея и Юрия. У них дела получше: с самого утра поймали две крупные щуки – одну на 3 кг, другую на 1,5 кг. А судака тоже нет. Но с 7:00, к нашему удовлетворению, картина начала меняться. Потихоньку-помаленьку, но клыкастый расклевался. Правда, его надо было поискать. Как только у кого-нибудь из нас случалась поклёвка или поимка, то мы замечали место и прочёсывали его несколько раз. И тактика наша работала – два-три судака обязательно оказывались у нас в лодке.

Но самый лучший клёв оказался в то время, когда мы решили, что на сегодня хватит: если на последнем широком проходе нас рыба не остановит, то заканчиваем и уезжаем домой. Время было около 10:00. И только я выправил курс с севера на юг через широкий плёс залива в сторону стоянки, как мне попалась хорошая щука под два килограмма весом. Ну, раз так… Развернулись и опять прошли по тому же месту. И ещё одна зубастая подцепилась – на этот раз на спиннинг товарища. А минут через пять в том же месте я выудил ещё одну щуку весом чуть больше килограмма. Вот это да! Два утра и два вечера щука не давала о себе знать (я только о нашей лодке говорю), а тут за 15 минут три хороших экземпляра. И что заметили: и Сергей Николаевич с Юрием здесь же своих раннеутренних щук поймали, и наша зубастая троица попалась ближе к восточному берегу острова Заячий. В других многочисленных щучьих местах, годами отмеченных, их не было.

Клёв щуки закончился, и я вновь взял курс на стоянку. Сегодня лодок мало – пять-шесть на весь залив. Не то что в день открытия сезона – тогда их было не сосчитать, ну не меньше 50. Впереди и чуть в стороне навстречу шла лодка с незнакомыми рыболовами. Смотрим, а они один раз остановились, второй – и оба раза подсачеком орудуют, видим фонтаны брызг возле их лодки. Подкорректировали курс движения, и при проходе метрах в тридцати от них у меня случается характерный судачий щелчок – и рыбина повисает на моём спиннинге. Через минуту напряжённого ожидания и кручения катушки отличного полуторакилограммового размера судак оказывается в нашей лодке. Минут через десять – ещё один. И ещё. Три клыкастых зачётного размера подряд. Товарищ старается виду не подавать, но я вижу, волнуется: у меня на его спиннинг клюёт, а у него – нет. Но и Станислав вскоре выудил толстого хищника с оливковой спиной и серебристыми боками. Но как неожиданно клёв начался, так же резко и закончился. Сделав пару холостых кругов, на этом рыбалку и закончили.

Итог отличный! Мы уже лет пятнадцать каждый июнь ловим в Раскопельском заливе судака. И далеко не каждый год это у нас получалось. Но нынешний, 2023-й год радует как никогда.

Круговорот добра среди рыболовов

И ещё немного бальзама на мою душу: коврик нашёлся (на прошлой рыбалке мы его забыли, о чём я писал в предыдущей рыболовной статье). И самое интересное, его подобрал тот рыболов, который в прошлом году забыл там же вёсла, а я ему их вернул. Вот это круговорот добра, вёсел, коврика и честности в рыбацкой жизни. Написал вчера о пропавшем коврике-вкладыше на форуме рыболовного сайта «ПРФ-60», а сегодня получаю незнакомый звонок: «Это вы оставили? Я уезжал последним, и когда загружал, и не только свою лодку, то среди всех наших вещей был и коврик. Не оставлять же его? В том углу уже никого не было. Забрал. А сегодня смотрю – на «ПРФ-60» ваш пост про коврик. Приезжайте, или давайте я завезу». Я тут же отложил все свои дела, и мы встретились. Коврик-путешественник вернулся к хозяину. Огромное спасибо, Александр!