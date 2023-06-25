Стала известна программа летней школы психолого-педагогических классов Пскова

13:25, 25 июня 2023, ПАИ

Летняя школа профильных психолого-педагогических классов Пскова пройдёт с 26 по 30 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования.

Девятиклассники псковских школ узнают о работе педагога и психолога, смогут погрузиться в атмосферу будущей профессиональной деятельности и определиться с выбором карьерного трека.

В институте повышения квалификации отметили, что главная цель летней школы – заинтересовать участников мероприятий и мотивировать на продолжение получения образования по психологическому и педагогическому профилям подготовки.

В программе летней школы заявлены разговор на равных с победителем всероссийского конкурса «Большая перемена» Любовью Данилиной, встреча с победителем регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года России – 2023» Иваном Марченко, с директором филиала Российского общества «Знание» Псковской области Еленой Печерской, с победителем всероссийского конкурса «Лига Лекторов» Викторией Зарецкой. Директор регионального центра информационных технологий Алексей Драгунов проведёт для школьников мастер-класс «Цифровая дидактика».

Каждый день летней школы будет посвящён определённой проблеме: рискам педагогической профессии, внешним или внутренним ресурсам педагогической профессии. Школьников ждёт работа в командах, дебаты, дебрифинг, направленные на решение поставленной задачи.

Параллельно для управленческих команд образовательных учреждений организуют обсуждение актуальных тем для реализации программы психолого-педагогических классов в Пскове в формате зеркала прогрессивных преобразований.

Завершит летнюю школу круглый стол «Потенциал психолого-педагогических классов в популяризации и поддержке русского языка и языков народов Российской Федерации, проживающих на территории Псковской области», модератором которого выступит врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова.

Мероприятия пройдут на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства ПОИПКРО и Псковского технического лицея.

Профильные психолого-педагогические классы (группы) – первая ступень непрерывного педагогического профессионального образования. В настоящее время Минпросвещения России, Академия Минпросвещения России, педагогические вузы и субъекты Российской Федерации ведут активную работу по созданию и развитию профильных психолого-педагогических классов (групп). Уже сегодня более 50 000 подростков обучается в 3 300 классах (группах) в 80 регионах нашей страны.

В 2023 году в Псковской области планируется открыть не менее 12 профильных психолого-педагогических классов в образовательных организациях региона.