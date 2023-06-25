Жители Пыталовского района присоединились к акции «10 000 шагов к жизни»

16:28, 25 июня 2023, ПАИ

Жители Пыталовского района присоединились к всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», посвящённой Дню молодёжи. Об этом сообщает газета «Наша жизнь».

В акции приняли участие представители администрации муниципалитета, редакции газеты, обучающиеся Пыталовского филиала Островского многопрофильного колледжа, ученики Пыталовской средней школы и жители Пыталово.

Маршрут был проложен через город по улицам Юнкерова, Каупужа, Пионерской, Псковской, Белорусской и Красноармейской. Отправной точкой стал городской стадион.

Перед началом акции участников проинструктировала начальник отдела культура, спорта и молодёжной политики администрации района Ульяна Кузнецова. Она рассказала о зарождении акции, что предполагает мероприятие и какую пользу несёт для здоровья организма. Также Ульяна Кузнецова напомнила о правилах дорожного движения для пешеходов, которые нужно соблюдать во время следования по маршруту.

Затем для участников мероприятия организовали разминку, её провела тренер. После этого колонной жители района выдвинулись по маршруту. Конечной станцией снова стал стадион. Все участники получили сертификаты и сфотографировались на память.

Ранее к этой акции присоединились жители Пушкиногорского района.