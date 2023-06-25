Сухая трава горит в Усвятском районе

15:25, 25 июня 2023, ПАИ

Сухая растительность горит у деревни Цыганковы Нивы Усвятского района. Об этом пишет газета «Новая жизнь».

К тушению привлечены противопожарный лесной центр и пожарные.

Возможна угроза лесному фонду.

Напомним, в связи с неблагоприятными погодными условиями в Псковской области особый противопожарный режим и дополнительные требования пожарной безопасности продлены до 4 июля. Введен запрет на посещение Бежаницкого, Великолукского, Гдовского, Невельского, Опочецкого, Порховского, Печорского, Плюсского, Псковского, Себежского, Струго-Красненского лесничеств.