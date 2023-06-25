Жители Бежаницкого района приняли участие во всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»

21:35, 25 июня 2023, ПАИ

Жители Бежаницкого района приняли сегодня участие во всероссийской акции «10 000 шагов к жизни». Об этом сообщает газета «Сельская новь».

Организатором спортивного мероприятия стал Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества. Акция стартовала в парке. Маршрут пролегал по улицам посёлка. «Участники получили заряд энергии и хорошего настроения», – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что пушкиногорцы также приняли участие в акции «10 000 шагов к жизни».