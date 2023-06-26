Более 20 человек за неделю получили травмы в ДТП в Псковской области

10:42, 26 июня 2023, ПАИ

22 человека пострадали в результате дорожно-транспортных происшествий, которые произошли в Псковской области за минувшую неделю. Об этом ПАИ сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

С 19 по 25 июня на территории области зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 22 человека получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб.

За указанный период сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1 497 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Также было выявлено 43 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, семь из них – повторно.

Неделей ранее за аналогичный период на территории области было зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 25 человек получили травмы различной степени тяжести, два человека погибли.