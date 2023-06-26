Фестиваль «Прорыв линии «Пантера» пройдёт в Островском районе 9 июля

13:08, 26 июня 2023, ПАИ

Открыт приём заявок на военно-исторический фестиваль «Прорыв линии «Пантера», который пройдёт 9 июля в Островском районе. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Заявки для участия в фестивале принимаются на электронную почту udarnaya2@yandex.ru до 1 июля 2023 года. Форму для заполнения можно найти здесь.

Ранее сообщалось, что география туристов, приезжающих в Псковскую область, изменилась. В регион приезжают гости не только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области: активно посещать Псковскую область стали жители Сочи, Архангельска и Мурманска.

Туристический поток в регион за последние шесть лет увеличился на 16,7 %. Количество экскурсантов в 2022 году составило более 2 млн туристов, что на 46 % больше, чем в 2021 году. В 2023 году регион вошёл в пятерку субъектов России с растущей популярностью среди туристов. Кроме того, Псковская область продолжает претендовать на роль одного из центров российского событийного туризма.