Ограничение движения транспорта на улице Печорской в Пскове продлили до 30 июня

12:57, 26 июня 2023, ПАИ

Ограничение движения автотранспорта на улице Печорской в районе пересечения с Рижским проспектом в Пскове продлевается до 30 июня, сообщается в телеграм-канале администрации города.

Причина закрытия дороги – проведение земляных работ по строительству инженерных сетей водоснабжения на Рижском проспекте.

Для беспрепятственного доступа псковичей к многоквартирным жилым домам, находящимся на улице Печорской, введено двустороннее движение по этой улице.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.