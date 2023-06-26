Около 115 тысяч человек посетило ярмарку «Виноград» в Пскове

12:17, 26 июня 2023, ПАИ

Около 110-115 тысяч человек посетило познавательную эногастрономическую ярмарку «Виноград» в Пскове в этом году. Об этом в эфире «Псковского телеграма Online» сообщила директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова.

«Я видела огромное количество семей, которые смотрели фильмы, мультфильмы на ярмарке, играли в игры. Я видела большое количество влюбленных парочек. В общем, очень много людей пришли красиво и качественно отдохнуть», – отметила Татьяна Мартынова.

Сейчас, по её словам, подводится статистика. «Но уже сейчас могу сказать, что ярмарку посетило около 110-115 тысяч человек», – сказала гость эфира, добавив, что это не уникальные посетители: один человек мог посетить ярмарку не один раз.

Напомним, в Пскове с 17 по 26 июня прошла познавательная эногастрономическая ярмарка «Виноград», посвящённая эногастрономии, науке, культуре и искусству. В программе было представлено больше 40 брендов российского вина, гастрономическая ярмарка, дегустация вина с сомелье, знакомство с южной кухней, мастер-классы и активности для детей, выступления музыкальных групп, перформансы и многое другое.

Со всеми новостями с мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.