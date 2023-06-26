Ярмарку «Виноград» могут начать проводить в других регионах России

12:37, 26 июня 2023, ПАИ

Познавательную эногастрономическую ярмарку «Виноград», которая проходит в Пскове второй год подряд, могут начать проводить в других регионах России. Об этом в эфире «Псковского телеграма Online» сообщила директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова.

«Скорее всего, будем распространять практику такого фестиваля на другие регионы. Будем делать его пилотным, эталонным проектом. Такая возможность обсуждается», – отметила Татьяна Мартынова.

Напомним, в Пскове с 17 по 26 июня прошла познавательная эногастрономическая ярмарка «Виноград», посвящённая эногастрономии, науке, культуре и искусству. В программе было представлено больше 40 брендов российского вина, гастрономическая ярмарка, дегустация вина с сомелье, знакомство с южной кухней, мастер-классы и активности для детей, выступления музыкальных групп, перформансы и многое другое.

Со всеми новостями с мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.