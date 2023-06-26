Новый пляж оборудовали в парке «Мальская долина»

15:56, 26 июня 2023, ПАИ

Новый пляж оборудовали в парке «Мальская долина», сообщил гендиректор ООО ГК «Мальская долина» Геннадий Орлов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Мы выиграли тендер и за счёт государственного субсидирования оборудовали пляжную зону. Конечно, за свои деньги мы бы всего этого не сделали, потому что это неокупаемый проект. Сейчас там у нас детский бассейн, волейбольная площадка, сап-станция, комфортные французские шезлонги, зонты, виндсёрфинг», – уточнил Геннадий Орлов.

Кроме того, здесь находится крупнейший в России верёвочный парк в реликтовом лесу на столетних елях.

«Проложена пешая шестикилометровая тропа до Изборска. Там и кипун-ключ, и Мальской монастырь, и деревня Броды, остатки старой мельницы с водопадами. Этот маршрут очень востребован. В будущем там появятся смотровые площадки», – рассказал Геннадий Орлов.

Напомним, на прошедшем в середине июня Петербургском международном экономическом форуме губернатор Псковской области Михаил Ведерников и Геннадий Орлов подписали инвестиционное соглашение о создании дополнительной инфраструктуры в существующем парке.

Соглашение предусматривает строительство модульных средств размещения и домиков для круглогодичного проживания, шатра на 150 человек, гостиницы на 26 номеров, организацию освещения беговой трассы, доставки на пляж электромобилем, устройство вейковой лебедки для отдыха на воде, катка с искусственным охлаждением льда, нового кресельного подъемника для горнолыжников, строительство крытого бассейна и бани.

Отметим, что туристический поток в Псковскую область за последние шесть лет увеличился на 16,7 %. Количество экскурсантов в 2022 году составило более 2 млн туристов, что на 46 % больше, чем в 2021 году. В 2023 году регион вошёл в пятерку субъектов России с растущей популярностью среди туристов. Кроме того, Псковская область продолжает претендовать на роль одного из центров российского событийного туризма.