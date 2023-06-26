Парк «Мальская долина» может стать федеральным курортом только при поддержке региональных властей – эксперт

16:21, 26 июня 2023, ПАИ

Парк «Мальская долина» может стать федеральным курортом только при поддержке региональных властей, ключевых комитетов, уверен гендиректор ООО ГК «Мальская долина» Геннадий Орлов. Об этом он сказал в эфире программы «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Вообще конкуренция идёт не курорта с курортом, а в целом Псковской области с Карелией, Ленинградской, Новгородской областями. Там делается огромное количество шикарных проектов. Но зато по цене мы на 30 % дешевле, чем Карелия, на 50 % дешевле Ленинградской области, я уж не говорю о Москве, где все цены на загородный отдых начинаются с 12 тысяч. По сравнению с той же Карелией у нас более тёплый климат, можно купаться, кататься на сапах. Поэтому тут хорошо бы сделать коллаборацию между соседними псковскими площадками. Псковский бизнес должен продвигать регион единым фронтом. Например, чтобы Страусиная ферма давала моим клиентам скидку, а я давал скидку их клиентам», – пояснил Геннадий Орлов.

Он также отметил, что прибыль от проекта появилась лишь два года назад, когда в парке активного отдыха появилось жильё. «И то все появившиеся деньги мы вкладываем в развитие, поэтому дивидендов я ещё не получал», – признался Геннадий Орлов.

Напомним, на прошедшем в середине июня Петербургском международном экономическом форуме губернатор Псковской области Михаил Ведерников и Геннадий Орлов подписали инвестиционное соглашение о создании дополнительной инфраструктуры в существующем парке.

Соглашение предусматривает строительство модульных средств размещения и домиков для круглогодичного проживания, шатра на 150 человек, гостиницы на 26 номеров, организацию освещения беговой трассы, доставки на пляж электромобилем, устройство вейковой лебедки для отдыха на воде, катка с искусственным охлаждением льда, нового кресельного подъемника для горнолыжников, строительство крытого бассейна и бани.

Отметим, что туристический поток в Псковскую область за последние шесть лет увеличился на 16,7 %. Количество экскурсантов в 2022 году составило более 2 млн туристов, что на 46 % больше, чем в 2021 году. В 2023 году регион вошёл в пятерку субъектов России с растущей популярностью среди туристов. Кроме того, Псковская область продолжает претендовать на роль одного из центров российского событийного туризма.