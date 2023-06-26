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Общество

Номера уровня отеля Hilton появятся в парке «Мальская долина» в Печорском районе

Номера уровня отеля Hilton появятся в парке «Мальская долина» в Печорском районе, сообщил инвестор ООО ГК «Мальская долина» Геннадий Орлов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

В рамках заключенного на Петербургском международном экономическом форуме инвестпроекта в парке активного отдыха «Мальская долина» в ближайшее время откроют десять новых гостиничных номеров для гостей. «Это два блока по пять номеров с мангальной зоной посередине. Уровень номеров  четыре звезды. Трехместное размещение. Высокие потолки. За образец мы брали номера в «Хилтоне». В каждом номере - своя терраса, выход прямо на лыжню: можно надеть лыжи прямо в номере. Проживание в сутки обойдется в четыре тысячи рублей.», - рассказал Геннадий Орлов.

Номера обустроят в модульных домах. «К 1 августа мы этот проект должны сдать. Была возможность строить сарайчики, но мы серьёзно подошли к архитектуре, выбрали лучшего псковского застройщика и в итоге качеством очень довольны. Сейчас в домах идёт внутренняя отделка», - уточнил инвестор.

В планах увеличение количества номеров такого уровня до 30, обустройство прилегающей территории, увеличение числа смотровых площадок и открытие второго кафе. «В рамках инвестпроекта мы также хотим сделать спа. Точнее открытый бассейн с подогревом на открытом воздухе, чтобы можно было сделать фото в бассейне на фоне зеркала озера, чтобы гладь бассейна сливалась с озёрной», - пояснил Геннадий Орлов.

Инвестор также отметил, что в будущем больше внимания будет уделяться инфраструктуре для людей с ограниченными возможностями здоровья. «В частности устроить адаптированный кресельный подъёмник за 75 млн рублей. А общий объём инвестиций в рамках подписанного соглашения на пять лет составит около 243 млн рублей, 43 из них вложим в этом году», - рассказал Геннадий Орлов.

Он также отметил, что курорт для многих остается только курортном выходного дня. «Многие объекты остаются надозагруженными, поэтому нам предстоит работать в этом направлении», - отметил бизнесмен.

Отметим, что туристический поток в Псковскую область за последние шесть лет увеличился на 16,7 %. Количество экскурсантов в 2022 году составило более 2 млн туристов, что на 46 % больше, чем в 2021 году. В 2023 году регион вошёл в пятерку субъектов России с растущей популярностью среди туристов. Кроме того, Псковская область продолжает претендовать на роль одного из центров российского событийного туризма.

 

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