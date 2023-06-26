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Общество

Места в Псковской области хватит всем туристам – Геннадий Орлов

Места в Псковской области хватит всем туристам, уверен гендиректор ООО ГК «Мальская долина» Геннадий Орлов. Своё мнение он озвучил в эфире программы «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото ПАИ

«У региона есть два туристических ключа – история и культура. И в том числе наша задача – создавать информационный поток для потенциальных туристов, продвигать Псковскую область», – отметил Геннадий Орлов.

«Я со своей стороны создаю на территории «Мальской долины» очень качественный продукт, за который не стыдно, который привлекает людей. Опять же экономия на издержках. Простой пример: наши дорожки стоят уже десять лет и не требуют ремонта», – рассказал он.

По его словам, сейчас посещаемость парка активного отдыха – 35 тысяч человек в год, в ближайшее время в том числе благодаря реализации подписанного на ПМЭФ инвестпроекта её планируется довести до 65 тысяч человек.

Напомним, на прошедшем в середине июня Петербургском международном экономическом форуме губернатор Псковской области Михаил Ведерников и Геннадий Орлов подписали инвестиционное соглашение о создании дополнительной инфраструктуры в существующем парке.

Соглашение предусматривает строительство модульных средств размещения и домиков для круглогодичного проживания, шатра на 150 человек, гостиницы на 26 номеров, организацию освещения беговой трассы, доставки на пляж электромобилем, устройство вейковой лебедки для отдыха на воде, катка с искусственным охлаждением льда, нового кресельного подъемника для горнолыжников, строительство крытого бассейна и бани.

Отметим, что туристический поток в Псковскую область за последние шесть лет увеличился на 16,7 %. Количество экскурсантов в 2022 году составило более 2 млн туристов, что на 46 % больше, чем в 2021 году. В 2023 году регион вошёл в пятерку субъектов России с растущей популярностью среди туристов. Кроме того, Псковская область продолжает претендовать на роль одного из центров российского событийного туризма.

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