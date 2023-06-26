Управляющая компания отремонтирует трубу в подъезде дома на улице Лепешинского в Пскове
Трубу в третьем подъезде в доме на Лепешинского, 7 в Пскове отремонтирует управляющая компания. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщил директор ООО «Псковтехсервис – ЖКХ» Артур Кухчан.
Напомним, из-за сильного ливня 23 июня на четвертом этаже подъезда прорвало трубу.
«Это ливневая труба, мы сейчас занимаемся её ремонтом, эта ситуация происходит только в дождь», – отметил Артур Кухчан.
По его словам, прорыв происходит из-за того, что дом старый. «Был сильный ливень и трубу прорвало», – сказал директор управляющей компании.
Собеседник ПАИ заверил, что в течение двух недель труба будет отремонтирована.
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26 июня 2023
Управляющая компания отремонтирует трубу в подъезде дома на улице Лепешинского в Пскове