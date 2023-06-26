Управляющая компания отремонтирует трубу в подъезде дома на улице Лепешинского в Пскове

14:38, 26 июня 2023, ПАИ

Трубу в третьем подъезде в доме на Лепешинского, 7 в Пскове отремонтирует управляющая компания. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщил директор ООО «Псковтехсервис – ЖКХ» Артур Кухчан.

Напомним, из-за сильного ливня 23 июня на четвертом этаже подъезда прорвало трубу.

«Это ливневая труба, мы сейчас занимаемся её ремонтом, эта ситуация происходит только в дождь», – отметил Артур Кухчан.

По его словам, прорыв происходит из-за того, что дом старый. «Был сильный ливень и трубу прорвало», – сказал директор управляющей компании.

Собеседник ПАИ заверил, что в течение двух недель труба будет отремонтирована.