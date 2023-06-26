На фестивале театров кукол «Демменифест» выступят псковские артисты

19:22, 26 июня 2023, ПАИ

Псковский областной театр кукол покажет «Вечера на хуторе близ Диканьки» в Санкт-Петербурге на фестивале театров кукол «Демменифест», который пройдёт на сцене Театра марионеток имени Е. С. Деммени с 26 по 30 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном театре кукол.

Фестиваль проходит в Санкт-Петербурге, вход бесплатный. Чтобы свободно посещать спектакли, необходимо отправить заявку с указанием ФИО, даты, времени, названия спектакля и количества билетов на почту: demmeni_info@mail.ru.

«Обратите внимание на возрастные ограничения. Позаботьтесь о заявке заранее. Количество мест ограничено. Вход зрителей в зал осуществляется по ФИО, согласно вашим заявкам», – отметили организаторы фестиваля.