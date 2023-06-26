Тёплая летняя погода ожидается на этой неделе в Псковской области

19:27, 26 июня 2023, ПАИ

Тёплая летняя погода ожидается на этой неделе в Псковской области. Об этом сообщила руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Мы ожидаем на неделе нормальную, комфортную, тёплую летнюю погоду. Вот то, что вы видите, это как раз летняя погода. Антициклон, который принёс тёплую и сухую погоду, ослабел, поэтому мы ждём тёплую погоду, но с кратковременными дождями», – прокомментировала специалист прошедшие сегодня в Псковской области грозы.

Температура днём составит от + 20 до +27 градусов, а ночью – от +7 до +13 градусов. «При этом есть вероятность дождей с грозами, возможны порывистые усиления ветра, но при этом общий фон погоды – всё равно летний», – подчеркнула Тала Нещадимова.

По её словам, град, выпавший сегодня в Псковском районе, это нормальное явление и при таких высоких температурах летние грозы очень часто сопровождаются этим природным явлением. «Погода хорошая, комфортная, но дачники должны быть счастливы, их поливают», – резюмировала руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее сообщалось, что сильные дожди ожидаются в десяти регионах России.