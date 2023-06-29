Хорошее соседство: псковские випы рассказали о притяжении Белорусской земли

15:28, 29 июня 2023, ПАИ

У Псковской области есть немало соседей, но Белоруссия, пожалуй, самый родной из них. Именно так считают гости Псковского агентства информации, которые с удовольствием поделились историями о том, где они успели побывать и чем Белоруссия покорила их сердца.

Начальник отдела молодёжной политики управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Яна Васюцкая:

«Впервые в Белоруссии я побывала ещё в школьные годы: мы с классом поехали в Полоцк. Уже тогда меня невероятно очаровали жители Белоруссии. После этого поездки стали более систематическими. А сегодня для меня Белоруссия – это, прежде всего, фестиваль «Славянский базар» в Витебске. Теперь же по роду своей деятельности мы взаимодействуем с Белорусским республиканским союзом молодёжи и периодически встречаемся либо на их территории, либо у нас.

Так что для меня Белоруссия – это любовь к Витебску, к жителям Белоруссии и, безусловно, к молочной продукции – сгущенке и глазированным сыркам. А вот в Минске пока ни разу не была. Поэтому новость о том, что из Пскова в Минск будет организован прямой рейс, меня невероятно греет. Так и хочется полететь туда самолётом! Тем более что это так комфортно: всего один час и 15 минут – и ты уже в Минске».

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко:

«Езжу в Белоруссию довольно-таки часто, правда, сейчас не всегда удаётся – большая нагрузка. Мы туда очень любим выбираться всей семьей, у меня и родственники в Белоруссии есть. Мне очень близка эта страна, там чрезвычайно интересно, и только там ощущаешь такое тепло, как будто попал в родное место. К тому же, там шикарная природа и погода! В конце концов, там есть что посмотреть и прикупить.

Близка Белоруссия ещё и общей приграничной территорией – с Витебской областью мы побратимы. Неудивительно, что у нас работает много коллег-врачей оттуда. К тому же, между нами заключены определённые соглашения, и мы тесно взаимодействуем с их системой здравоохранения и обмениваемся опытом. Также меня интересуют их образовательные программы: в Витебске действует медицинский университет, являющийся эталоном медицинского образования. В ходе встреч мы выстраивали коммуникации с коллегами. По вопросам среднего образования тоже планируем посещение в рамках Дней Псковской области в Витебской области.

Председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва:

«Обожаю Белоруссию! Начать стоит с того, что у меня была прекрасная многодетная семья, а у моей мамы в паспорте стояла национальность белоруска. Её братья приехали из Орши, жили они в Гомеле. Я успела застать их живыми, и в ходе акции «Бессмертный полк» делала их фотографии.

Белоруссию я по-тёплому считаю нашей страной, и конечно же, я бывала там неоднократно. В молодости мы с родителями ездили к родственникам, а сейчас выбираюсь туда по работе. Я счастлива, что у нас появилась такая возможность, причём дорогу туда нам открыл наш губернатор. Если помните, в тяжёлые времена он был амбассадором, встречался с Александром Григорьевичем Лукашенко и обсуждал многие вопросы. Я просто гордилась этим.

Лично для меня Белоруссия всегда ассоциируется с порядком. Как только переезжаешь границу, видишь возделанные поля. Там все засеяно! За всем следят – чистота! А насколько оригинальны блюда белорусской кухни! Их мочанка – это очень вкусно, но есть и недостаток – очень сытно. А ещё я люблю витебский лён и по-доброму завидую, что они сохраняют льнопроизводство. Просто советую: купляйте белорусское! И я очень рада тому, что и у нас в Палкинском районе заговорили о том, что будут выращивать лён. А ещё у белорусов большой процент влияния государства, и частное не выделяется из государственной системы. Это всё одна страна – Белоруссия. А особенно я ценю радушие белорусов. Это близкий нам народ, они мало говорят, но много делают. И у них просто тепло душой. Белоруссия никогда не предаст Россию. Именно поэтому мы поддерживаем белорусов и очень печалились, когда у них были известные события».

Руководитель Национального агентства маркетинга российского вина Павел Майоров:

«Особе место в моем сердце, в первую очередь, занимает прекрасный город Минск и его замечательные жители. Они имеют особую тягу к жизни, радости, правильному мироощущению. В свое время я играл в КВН, и мы принимали участие в Евролиге, которая проходила в Минске. Так что этот замечательный город знаю с юности. Потом по роду деятельности несколько раз бывал на юридических форумах в Минске. С тех пор я очень люблю этот город. Он и сам красивый, и люди, живущие в нем, тянутся к тянутся к прекрасному, к свободе. Что тут добавить: я белорусов очень люблю и передаю им всем большой привет!»

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина:

«ПсковГУ на самом деле – университет возможностей. Именно через Псковский государственный университет я открыла страну Белоруссию. Я никогда ранее там не была, а впервые попала, именно будучи ректором. Для меня эта страна открылась не просто как надежный партнер, но и через людей, которых ты теперь можешь назвать друзьями. И я могу сказать, что со многими ректорами уже дружу, а значит, у меня в Белоруссии есть братья.

Благодаря поездке в Витебск по приграничному сотрудничеству в составе делегации под руководством Михаила Юрьевича Ведерникова, мне удалось познакомиться не только с образовательной средой, но и с социальной структурой. Я зашла в кукольный театр и поразилась, что он работает в том числе и для взрослых. Для меня это было какое-то открытие! Мне кажется, что для взрослых через кукол можно поднять очень серьезные вопросы, когда ты не можешь показать эмоциями на лице, но можешь дать понять через посредника. А кукла - это и есть посредник. Я думаю, многим взрослым стоило бы сходить в кукольный театр, переоценить свои возможности и отзеркалить свои ценности».

Директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова:

«Белоруссия реально в моем сердце, ведь я треть жизни провела там: окончила школу, поступила на первый курс института... Прекрасная страна! Всегда с радостью возвращаюсь туда и путешествую по Белоруссии. Сейчас там живёт мой сын. Через месяц и я туда поеду в рамках организации Дней Псковской области в Витебске. Надеюсь, будет весело, интересно и здорово!

В Белоруссии всё прекрасно – люди, чистота и порядок. Мне кажется, там есть чем заняться. А ещё там вкуснейшие драники! И надо отметить, что там, как и у нас в Пскове, продвигают спорт. Кстати, свою профессиональную спортивную карьеру я заканчивала именно в Белоруссии. И вообще, чтобы люди там ни начинали, они обязательно доводят дело до логического завершения».

Директор спортивной школы «Ника» Александр Белоус:

«Непосредственно как к стране, к Белоруссии я отношусь очень положительно. Это наш братский народ. На отдых туда езжу редко, но по спортивной деятельности бываю там на соревнованиях в качестве судьи.

Мне очень запомнилась экскурсия в Брестскую крепость – это место подвига советских воинов. И невозможно передать всей полноты ощущений, которые ты испытываешь. Там просто надо побывать, чтобы проникнуться и понять, что там произошло и что пришлось испытать людям. Также в Бресте замечательный железнодорожный музей под открытым небом. В нем можно увидеть диковинные паровозы и вагончики ещё царских времен. Они стоят прямо под открытым небом, и туда можно зайти и в прямом смысле слова прикоснуться к истории».