Псков примет в августе соревнования по плаванию на открытой воде и триатлону

19:15, 26 июня 2023, ПАИ

В Пскове на август запланировано проведение двух спортивных стартов: соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup и соревнования по триатлону «Псковский триатлон». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В правительстве Псковской области состоялось заседание оргкомитетов по организации и проведению соревнований. Участники совещаний обсудили разные аспекты проведения мероприятий, вопросы обеспечения безопасности спортсменов и зрителей.

Регистрация на соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup уже началась на официальном сайте проекта (https://swimcup.ru/series/459-pskov-2023/). Это второй заплыв на реке Великой в Пскове. Дистанции – 1700, 2500 и 5000 метров. Нововведением этого года станет старт с понтона у Псковского кремля для всех дистанций. Общий финиш запланирован на пляже у Мирожского монастыря.

Соревнования Swimcup в 2023 году запланированы на 12 августа.

Напомним, что в 2022 году в псковском этапе Swimcup приняло участие около 200 спортсменов. Триумфаторам вместо кубка вручался кованый шлем.

Также спортсмены могут зарегистрироваться по ссылке https://reg.o-time.ru/start.php?ev=0&event=23150&dist=OLYMPIC#find на «Псковский триатлон». Заявки принимаются до 8 августа. Триатлон проводится на олимпийской дистанции в районе исторического центра Пскова с плаванием по реке Великой (1,5 километра), велоэтапом (40 километров) и бегом по городской набережной (10 километров).

Кроме того, в преддверии соревнований предполагается проведение двух забегов-спутников триатлона на набережной реки Великой: для девушек – на пять километров, для детей – на один километр.

Проведение «Псковского триатлона» запланировано на 13 августа.