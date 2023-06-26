Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псков примет в августе соревнования по плаванию на открытой воде и триатлону

В Пскове на август запланировано проведение двух спортивных стартов: соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup и соревнования по триатлону «Псковский триатлон». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В правительстве Псковской области состоялось заседание оргкомитетов по организации и проведению соревнований. Участники совещаний обсудили разные аспекты проведения мероприятий, вопросы обеспечения безопасности спортсменов и зрителей.

Регистрация на соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup уже началась на официальном сайте проекта (https://swimcup.ru/series/459-pskov-2023/). Это второй заплыв на реке Великой в Пскове. Дистанции – 1700, 2500 и 5000 метров. Нововведением этого года станет старт с понтона у Псковского кремля для всех дистанций. Общий финиш запланирован на пляже у Мирожского монастыря.

Соревнования Swimcup в 2023 году запланированы на 12 августа.

Напомним, что в 2022 году в псковском этапе Swimcup приняло участие около 200 спортсменов. Триумфаторам вместо кубка вручался кованый шлем.

Также спортсмены могут зарегистрироваться по ссылке https://reg.o-time.ru/start.php?ev=0&event=23150&dist=OLYMPIC#find на «Псковский триатлон». Заявки принимаются до 8 августа. Триатлон проводится на олимпийской дистанции в районе исторического центра Пскова с плаванием по реке Великой (1,5 километра), велоэтапом (40 километров) и бегом по городской набережной (10 километров).

Кроме того, в преддверии соревнований предполагается проведение двух забегов-спутников триатлона на набережной реки Великой: для девушек – на пять километров, для детей – на один километр.

Проведение «Псковского триатлона» запланировано на 13 августа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 июня 2023

Псковская чемпионка России по прыжкам в высоту: Главная поддержка идёт от семьи
26 июня 2023

Псков примет в августе соревнования по плаванию на открытой воде и триатлону
26 июня 2023

Псковский велоспортсмен завоевал серебро на чемпионате России по спорту глухих
26 июня 2023

Четыре медали завоевали псковичи в турнире по тяжёлой атлетике «Память»
26 июня 2023

Открыт набор волонтёров на ралли «900 озер – 2023» в Опочецком районе
26 июня 2023

Встреча с российской легкоатлеткой Натальей Спиридоновой проходит в медиацентре ПАИ
25 июня 2023

Псковские воздушные гимнастки привезли 14 медалей с международного чемпионата
25 июня 2023

Жители Бежаницкого района приняли участие во всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...