Военный комиссариат Псковской области доукомплектовали новой оргтехникой

15:44, 27 июня 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 27 июня, посетил военный комиссариат Псковской области. При поддержке правительства региона ведомство доукомплектовано новой оргтехникой. Всего на эти цели выделено более 2 млн рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства.

«Как и обсуждали раньше, приобретена необходимая оргтехника. Теперь распределяйте её по военным комиссариатам», — сообщил Михаил Ведерников, обращаясь к военному комиссару Псковской области Сергею Судакову и сотрудникам комиссариата. В партии поставленного оборудования — компьютеры, ноутбуки, принтеры и многофункциональные устройства, другая оргтехника и расходные материалы.

«Это большое подспорье для специалистов. Мы работаем преимущественно на старой технике, а новая значительно повысит эффективность, скорость и продуктивность, будет совсем другое качество отработки документов», — отметил Сергей Судаков и поблагодарил губернатора региона за поддержку.

В ходе неформального общения Михаил Ведерников обсудил с сотрудниками военного комиссариата вопросы организации работы по призыву на срочную военную службу, устройству на военную службу по контракту, а также вопросы стимулирования военно-учетных специалистов, которые показывают наилучшие результаты в работе.

Напомним, что решение о содействии модернизации материально-технической базы военных комиссариатов Псковской области принято губернатором Михаилом Ведерниковым во время посещения отделения по городу Остров, Островскому, Пыталовскому и Палкинскому районам.