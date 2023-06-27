Военный комиссариат Псковской области доукомплектовали новой оргтехникой
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 27 июня, посетил военный комиссариат Псковской области. При поддержке правительства региона ведомство доукомплектовано новой оргтехникой. Всего на эти цели выделено более 2 млн рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства.
«Как и обсуждали раньше, приобретена необходимая оргтехника. Теперь распределяйте её по военным комиссариатам», — сообщил Михаил Ведерников, обращаясь к военному комиссару Псковской области Сергею Судакову и сотрудникам комиссариата. В партии поставленного оборудования — компьютеры, ноутбуки, принтеры и многофункциональные устройства, другая оргтехника и расходные материалы.
«Это большое подспорье для специалистов. Мы работаем преимущественно на старой технике, а новая значительно повысит эффективность, скорость и продуктивность, будет совсем другое качество отработки документов», — отметил Сергей Судаков и поблагодарил губернатора региона за поддержку.
В ходе неформального общения Михаил Ведерников обсудил с сотрудниками военного комиссариата вопросы организации работы по призыву на срочную военную службу, устройству на военную службу по контракту, а также вопросы стимулирования военно-учетных специалистов, которые показывают наилучшие результаты в работе.
Напомним, что решение о содействии модернизации материально-технической базы военных комиссариатов Псковской области принято губернатором Михаилом Ведерниковым во время посещения отделения по городу Остров, Островскому, Пыталовскому и Палкинскому районам.
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