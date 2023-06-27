Эдуард Пичугин: Программа кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове будет яркой и насыщенной

18:37, 27 июня 2023, ПАИ

Программа IV Международного кинофестиваля «Западные ворота», который пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля, будет яркой и насыщенной. Об этом заявил генеральный продюсер кинофестиваля «Западные ворота», председатель Совета директоров ООО «КиноСити» Эдуард Пичугин на пресс-конференции в медиацентре правительства Псковской области.

«Познавательная программа нашего фестиваля будет яркой и насыщенной. Все три дня будут очень интересными», – сказал Эдуард Пичугин.

Он также отметил, что за три дня организаторы представят более 90 фильмов. «Мы предлагаем зрителям «Западных ворот» посмотреть более 90 фильмов из большого числа стран-участников. Многие кинематографисты охотно приедут в Псков, хотя раньше приходилось уговаривать коллег и объяснять им, как добраться сюда из Москвы», – заметил Эдуард Пичугин.

Отметим, что все новости о кинофестивале публикуются в специальном сюжете ПАИ здесь.