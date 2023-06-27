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Для гостей кинофестиваля в Пскове подготовили около десяти мероприятий, не связанных с показами фильмов

Около десяти мероприятий, не связанных с показами фильмов, представят псковичам на IV Международном кинофестивале «Западные ворота», который пройдёт с 7 по 9 июля. Об этом сообщили организаторы фестиваля в ходе пресс-конференции в медиацентре правительства региона.

Фото ПАИ

«Традицией стало проведение конкурсов. В этом году стартовала конкурсная программа «КиноСтарт» среди начинающих кинематографистов, которые снимут небольшие ролики или фильмы. Безусловно, администрация региона и губернатор сами смотрят за развитием фестиваля и за теми молодыми талантами, которые здесь зарождаются», – отметил генеральный продюсер кинофестиваля «Западные ворота», президент совета директоров ООО «КиноСити» Эдуард Пичугин.

Он подчеркнул, что регион стал кинематографическим: тут любят кинематографистов, а они полюбили Псковскую область.

В свою очередь, программный директор кинофестиваля «Западные ворота» Алексей Дунаевский рассказал, что насчитал около десяти различных мероприятий, не связанных с кинопоказами.

«Это мастер-классы, творческие встречи, встречи с народными артистами – Людмилой Зайцевой и Семёном Стругачевым. Также зрителей ждут круглый стол, посвящённый проблемами импортозамещения, и конференция, посвящённая проблемам фестивальной практики в сегодняшних условиях. Будут рассмотрены серьёзные и актуальные вопросы», – отметил Алексей Дунаевский.

Кроме того, для детей и их родителей будет подготовлена программа «До 16 и старше». На ней будет представлена анимация, комедия, серьёзное кино для семейного просмотра.

Отметим, что все новости о кинофестивале публикуются в специальном сюжете ПАИ здесь.

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