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Общество

Замеры концентрации паров ртути проведут на улице Индустриальной в Пскове

Ртуть, которая разлилась на тротуаре части улицы Индустриальной в Пскове, собрали, смели и произвели демеркуризацию участка. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

Он поблагодарил спецслужбы за оперативное проведение всех необходимых мероприятий по ликвидации последствий разлива ртути. «Теперь специалисты Роспотребнадзора сделают замеры концентрации вещества. Если будет хоть малейшее превышение предельно допустимой концентрации, будет проведена повторная демеркуризация», – отметил Борис Елкин.

Глава Пскова добавил, что место разлива находится вдали от жилых домов на улице Индустриальной и его оперативно огородили. «Опасность попадания шариков ртути в помещения исключена», – заверил он.

Ранее сообщалось, что прокуратура взяла под контроль ход проверки факта обнаружения ртути в Пскове.

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Замеры концентрации паров ртути проведут на улице Индустриальной в Пскове

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