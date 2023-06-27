Самый кассовый фильм Индии покажут на кинофестивале в Пскове
Самый кассовый фильм Индии покажут на IV Международном кинофестивале «Западные ворота» в Пскове, который пройдёт с 7 по 9 июля. Об этом сообщил программный директор кинофестиваля «Западные ворота» Алексей Дунаевский на пресс-конференции в медиацентре правительства Псковской области.
Он добавил, что индийское кино на фестивале будет показано впервые.
«Эта картина входит в топ-10 самых кассовых фильмов мира», – рассказал генеральный продюсер кинофестиваля Эдуард Пичугин.
«Картина отдаёт дань традиции. Это настоящий блокбастер. Будут песни и хореография», – добавил Алексей Дунаевский.
Помимо этого, спикеры поблагодарили правительство Псковской области, губернатора региона Михаила Ведерникова и администрацию Пскова за помощь в предоставлении площадок и кинозалов.
Отметим, что все новости о кинофестивале публикуются в специальном сюжете ПАИ здесь.
Для гостей кинофестиваля в Пскове подготовили около десяти мероприятий, не связанных с показами фильмов