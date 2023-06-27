Самый кассовый фильм Индии покажут на кинофестивале в Пскове

19:09, 27 июня 2023, ПАИ

Самый кассовый фильм Индии покажут на IV Международном кинофестивале «Западные ворота» в Пскове, который пройдёт с 7 по 9 июля. Об этом сообщил программный директор кинофестиваля «Западные ворота» Алексей Дунаевский на пресс-конференции в медиацентре правительства Псковской области.

Он добавил, что индийское кино на фестивале будет показано впервые.

«Эта картина входит в топ-10 самых кассовых фильмов мира», – рассказал генеральный продюсер кинофестиваля Эдуард Пичугин.

«Картина отдаёт дань традиции. Это настоящий блокбастер. Будут песни и хореография», – добавил Алексей Дунаевский.

Помимо этого, спикеры поблагодарили правительство Псковской области, губернатора региона Михаила Ведерникова и администрацию Пскова за помощь в предоставлении площадок и кинозалов.

Отметим, что все новости о кинофестивале публикуются в специальном сюжете ПАИ здесь.