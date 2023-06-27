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Организаторы «Западных ворот» в Пскове оценили российский кинематограф

Организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове оценили состояние российского кинематографа на сегодняшний день. Своё мнение по этому поводу высказал генеральный продюсер «Западных ворот», президент совета директоров ООО «КиноСити» Эдуард Пичугин на пресс-конференции в медиацентре правительства Псковской области.

Фото: ПАИ

«Этот фактор важный, он существует: наших фильмов снимается недостаточно, даже до необходимого уровня мы ещё не смогли добраться. Чтобы снять фильм и показать его зрителю нужно несколько лет жизни. Иногда везёт, и попадается настолько успешный сценарий, что он сразу идёт в производство и сразу же попадает к зрителю, а иногда уходит несколько лет, чтобы подготовить сценарий, снять картину. Это можно сравнить со строительством», – отметил Эдуард Пичугин.

По его словам, хорошие проекты анонсируются, попадают в производство, но для этого должно пройти время. «Так что, когда год назад голливудский кинематограф резко ушёл из России, одномоментно заполнить прокат возможности не было, но сейчас мы ждём от наших студий новые проекты. Они уже анонсируются, и через два-три года, надеюсь, мы сможем сказать, что у нас достаточно своих блокбастеров», – подчеркнул организатор кинофестиваля.

С ним согласился и программный директор международного кинофестиваля «Западные ворота» Алексей Дунаевский. «Я как человек, который ходит в кино постоянно, скажу, что ситуация такая: очень много киномусора. Но если преодолеть огромное количество картин, которые вообще не должны показываться, то я вам скажу, что хорошее кино тоже есть. И нельзя считать, что до 2022 года ситуация была гораздо лучше: мусора тоже было много. Так что есть с чем работать, есть что высматривать, есть что на фестивалях показывать», – заверил он.

Отметим, что все новости о кинофестивале публикуются в специальном сюжете ПАИ здесь.

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