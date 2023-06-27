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Общество

Около 1700 выпускников собрал общегородской праздник в Пскове

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

Общегородской выпускной собрал около 1700 ребят 9-х и 11-х классов в университетском сквере ПсковГУ сегодня, 27 июня. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Пскова Борис Елкин.

Он отметил, что поздравил ребят с выпуском и сдачей экзаменов. Борис Елкин также пожелал выпускникам хорошо провести время, отдохнуть и вступить в новую жизнь с новыми победами.

«Будьте искренними, отзывчивыми и ответственными. Мечтайте, верьте в себя и смело идите к своей цели. И тогда всё получится!» – написал Борис Елкин.

Напомним, что в рамках мероприятия для молодёжи было подготовлено несколько площадок: фотозона, караоке, интерактивные танцы, панна-футбол, игровые консоли, солнечный телескоп, барабаны.

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Псковские выпускники собрались на общегородской праздник

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