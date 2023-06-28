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Общество

В России изменятся правила пользования «Пушкинской картой»

Электронный сервис для сопоставления данных покупателя билета по «Пушкинской карте» и его предъявителя планируют создать в России. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.

Чтобы избежать мошенничества, хотят запретить покупку билетов для третьих лиц или приобретать несколько – на одно мероприятие по одной карте. При этом из состава билетных агрегаторов исключат индивидуальных предпринимателей.

Билеты, которые будут куплены на мероприятия по «Пушкинской карте», внесут в единый реестр. Оплатить их за родственников, друзей и знакомых будет нельзя, поскольку они будут именными. Для подтверждения личности владельца карты в отдельных регионах проведут эксперимент по использованию динамических QR-кодов.

Кроме того, организации культуры и билетные операторы должны уведомлять покупателей об изменении времени, даты или места проведения мероприятия или о его отмене. Если событие отменят, то деньги вернут на карту без заявления покупателя. Будет также введен запрет на получение по карте товаров, работ и услуг, не связанных с культурными мероприятиями.

Напомним, «Пушкинская карта» – это уникальная программа, позволяющая молодежи в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать культурно-образовательные мероприятия.

В Псковской области в программе участвуют уже 12 музеев, 8 библиотек и 30 культурно-досуговых учреждений. Обладателями «Пушкинской карты» стали более почти 27 тысяч псковичей.

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