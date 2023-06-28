В России изменятся правила пользования «Пушкинской картой»
Электронный сервис для сопоставления данных покупателя билета по «Пушкинской карте» и его предъявителя планируют создать в России. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.
Чтобы избежать мошенничества, хотят запретить покупку билетов для третьих лиц или приобретать несколько – на одно мероприятие по одной карте. При этом из состава билетных агрегаторов исключат индивидуальных предпринимателей.
Билеты, которые будут куплены на мероприятия по «Пушкинской карте», внесут в единый реестр. Оплатить их за родственников, друзей и знакомых будет нельзя, поскольку они будут именными. Для подтверждения личности владельца карты в отдельных регионах проведут эксперимент по использованию динамических QR-кодов.
Кроме того, организации культуры и билетные операторы должны уведомлять покупателей об изменении времени, даты или места проведения мероприятия или о его отмене. Если событие отменят, то деньги вернут на карту без заявления покупателя. Будет также введен запрет на получение по карте товаров, работ и услуг, не связанных с культурными мероприятиями.
Напомним, «Пушкинская карта» – это уникальная программа, позволяющая молодежи в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать культурно-образовательные мероприятия.
В Псковской области в программе участвуют уже 12 музеев, 8 библиотек и 30 культурно-досуговых учреждений. Обладателями «Пушкинской карты» стали более почти 27 тысяч псковичей.
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