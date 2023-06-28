Следственный комитет проводит проверку по факту массового отравления детей в лагере в Псковской области

15:52, 28 июня 2023, ПАИ

Следственный комитет проводит проверку по факту массового отравления детей в детском оздоровительном лагере «Зеркальный» в Гдовском районе Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

«24 июня в ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о госпитализации в инфекционную больницу более 30 детей из детского оздоровительного лагеря в Гдовском районе. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области организовано проведение доследственной проверки», - уточнили в ведомстве.

Следователи выяснили, что медики осмотрели 38 ребят в возрасте от 8 до 16 лет, часть из них пришлось госпитализировать, остальных отправили домой под амбулаторное наблюдение. Анализы показали у детей признаки острой кишечной инфекции.

Работа по установлению всех обстоятельств произошедшего продолжается. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.