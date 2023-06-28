Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Следственный комитет проводит проверку по факту массового отравления детей в лагере в Псковской области

Следственный комитет проводит проверку по факту массового отравления детей в детском оздоровительном лагере «Зеркальный» в Гдовском районе Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: группа «Отдел реализации путёвок Псков» в соцсети «ВКонтакте». Фото носит иллюстративный характер Фото: группа «Отдел реализации путёвок Псков» в соцсети «ВКонтакте». Фото носит иллюстративный характер

«24 июня в ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о госпитализации в инфекционную больницу более 30 детей из детского оздоровительного лагеря в Гдовском районе. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области организовано проведение доследственной проверки», - уточнили в ведомстве.

Следователи выяснили, что медики осмотрели 38 ребят в возрасте от 8 до 16 лет, часть из них пришлось госпитализировать, остальных отправили домой под амбулаторное наблюдение. Анализы показали у детей признаки острой кишечной инфекции.

Работа по установлению всех обстоятельств произошедшего продолжается. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 июня 2023

Следственный комитет проводит проверку по факту массового отравления детей в лагере в Псковской области
28 июня 2023

Жительницу Локнянского района осудили за кражу 240 кг картофеля у знакомой
27 июня 2023

14 псковских военнослужащих погибли в Белгородской области
27 июня 2023

Два псковских лётчика погибли при подавлении попытки военного мятежа
27 июня 2023

В Черёхе мужчина во время ссоры зарезал сожительницу
27 июня 2023

Нетрезвый водитель попал в ДТП в центре деревни Усвятского района
27 июня 2023

До двух лет лишения свободы грозит водителю за наезд на пешехода в Порхове
27 июня 2023

Ртуть разлилась в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...