Пешеходная зона появится у церкви Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья в Пскове

21:18, 28 июня 2023, ПАИ

Пешеходная зона появится у церкви Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья в Пскове. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава города пояснил, что ограничение движения транспорта вводится на участке, ведущем под Ольгинский мост. Там будут установлены знаки «Пешеходная зона».

Соответсвующее решение приняли на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Также члены заседания поддержали инициативу общественников о создании в Пскове двух турбокольцевых перекрёстков.