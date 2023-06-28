Владимир Путин: Информация о пешеходных туристических тропах должна быть шире представлена в сети

21:06, 28 июня 2023, ПАИ

Подробная информация о пешеходных туристических тропах должна быть шире представлена на интернет-ресурсах. Таким мнением во время совещания по региональному туризму в Дербенте поделился президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

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«Подробная информация о пешеходных туристических тропах должна быть шире представлена не только на ресурсах частного бизнеса, но и на региональных и федеральных интернет-платформах», – сказал Владимир Путин на совещании.

Ранее сообщалось, что в Псковской области идёт работа над созданием 170-километровой туристической тропы. В начале июня в региональном ТИЦ сообщили, что основная работа по разработке проекта «Псковская тропа» завершена: полностью проложен и промаркирован маршрут на местности, отредактированы электронные треки, указаны достопримечательности, стоянки.

Большая часть маршрута проходит по лесам, вдоль рек и озёр. Вода в водоёмах вполне подходит для приготовления пищи. Также периодически встречаются источники с питьевой водой. Начинается маршрут в деревне Неёлово, куда можно добраться как на пригородных автобусах с автовокзала, так и на городском автобусе № 7.