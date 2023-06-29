Названа предварительная причина пожара на Форелевом хуторе в Печорском районе
Предварительная причина возгорания в гостевом доме Форелевого хутора – аварийный режим работы отопительной печи в доме. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Возгорание в доме началось в 23:22. В результате пожара сгорела кровля на площади 20 квадратных метров.
По словам гостей, они приехали на отдых из Санкт-Петербурга. Вечером они планировали пойти в сауну, но неожиданно увидели дым, а затем увидели пожар на втором этаже.
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