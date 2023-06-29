Названа предварительная причина пожара на Форелевом хуторе в Печорском районе

08:55, 29 июня 2023, ПАИ

Предварительная причина возгорания в гостевом доме Форелевого хутора – аварийный режим работы отопительной печи в доме. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание в доме началось в 23:22. В результате пожара сгорела кровля на площади 20 квадратных метров.

По словам гостей, они приехали на отдых из Санкт-Петербурга. Вечером они планировали пойти в сауну, но неожиданно увидели дым, а затем увидели пожар на втором этаже.