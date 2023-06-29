Артисты из России и Белоруссии выступят на Кургане Дружбы 2 июля

13:49, 29 июня 2023, ПАИ

Творческие коллективы, дуэты и солисты из Витебской и Псковской областей, а также Санкт-Петербурга выступят на праздничном концерте на Кургане Дружбы 2 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Там отметили, что яркими хореографическими и вокальными номерами зрителей порадуют студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, участники фольклорного ансамбля «Уграда», артисты из Себежа, ансамбль песни и пляски «Невский дозор» Северо-Западного пограничного округа из Санкт-Петербурга, творческий коллектив и солисты Витебской областной филармонии.

Также участники молодёжного военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы – 2023» представят проекты. Помимо этого, на главной сцене пройдёт презентация коллекции образцов женского и девичьего народного костюма Северо-Запада России.

Напомним, 64-я Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии пройдёт на Кургане Дружбы в Себежском районе 2 июля. Ранее, 22 июня, в Себежском районе состоялось торжественное открытие военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы».