Разработан проект реставрации найденных в Псково-Печерском монастыре керамид

10:55, 29 июня 2023, ПАИ

Специалисты разработали проект реставрации погребальных плит, найденных в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

«Продолжается систематизация материалов, полученных при изучении пещер Псково-Печерского монастыря. Исследования, проведенные в 2022 году реставраторами в пещерах Псково-Печерского монастыря, позволили выявить 386 предметов декоративно-прикладного искусства – керамид», – отмечается в сообщении.

Керамида – это вертикальная плита, вмурованная в стену пещеры и закрывающая захоронение, обычно керамическая с обжигом или каменная.

«Работая под землей в пещерах, без отопления и освещения, специалисты провели огромный комплекс научных работ с лабораторными исследованиями и разработали проект реставрации уникальных погребальных плит, встречающихся на территории России только в пещерах Псково-Печерского монастыря», – говорится в сообщении.

Авторы проекта – Фриновский М. Г., Векман О. А., Сугоняко А. А., Михайлов А. Г., Никулина Н. В., Морхова А. Н., Веневцева А. С., Кононов А. С. и другие.

Работы выполняются по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области».