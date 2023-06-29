Ремонт улицы 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове выполнили досрочно

12:38, 29 июня 2023, ПАИ

Ремонт улицы 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове выполнили досрочно. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем телеграм-канале.

«Два слоя асфальта, тротуары, бортовой камень, разметка, а заодно и локальный ремонт инженерных сетей. Весь комплекс работ выполнен менее чем за три месяца», – отметил Борис Елкин.

Напомним, в конце 2022 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что в 2023 году планируется отремонтировать 240 километров дорог и порядка 500 погонных метров мостов. Плановый размер дорожного фонда на 2023 год составляет более 12 млрд рублей, эта цифра не является окончательной, потому что обычно в течение года объём финансирования существенно увеличивается.

Кроме того, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона, Михаил Ведерников напомнил, что в 2020 году область закупила 249 новых автобусов на общую сумму 1 млрд 250 млн рублей. Новая техника позволила вывести работу региональных властей по финансовому оздоровлению «Псковпассажиравтотранса» на новый уровень. Глава региона также сообщил, что прорабатывается возможность ремонта автовокзала в Великих Луках.

Отметим, что финансирование дорожной отрасли в регионе с 2018 по 2022 год увеличилось в 2,5 раза: с 5,3 до 12,74 млрд рублей.