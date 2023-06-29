Память партизан и подпольщиков почтили в Пскове

13:33, 29 июня 2023, ПАИ

Памятный митинг, посвящённый Дню партизан и подпольщиков, прошёл в Пскове сегодня, 29 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

На мероприятие пришли заместитель главы администрации Пскова Виталий Сухинский, заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов, военнослужащие 76-й дивизии 234-го гвардейского десантно-штурмового полка, воспитанники военно-патриотического центра «Патриот», которые несли почётный караул у Партизанского камня, жители города.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











«Сейчас такие мероприятия как никогда актуальны, когда мы сплотились против общего врага. Псковские партизаны внесли очень большой вклад для победы в Великой Отечественной войне. Мы знаем, что практически с первых дней наш город был оккупирован, и благодаря псковичам, которые работали в подполье, мы в итоге одержали победу. Нужно не забывать наши подвиги, напоминать о них молодому поколению, прививать патриотизм в школах», – сказал Виталий Сухинский.

Участники митинга почтили память погибших партизан и подпольщиков Псковской области минутой молчания. К Партизанскому камню были возложены цветы. В честь тех, кто отстаивал свободу страны в тылу врага, прозвучали песни военных лет.

Отметим, что на территории Псковской области в годы войны действовали 57 тысяч партизан. В результате трёхлетних ожесточенных боев и диверсий они уничтожили 150 тысяч солдат, 1 600 паровозов, 24 тысячи вагонов, 120 самолётов, другую военную технику. В оккупированном Пскове действовали несколько боевых групп, в которые входили рабочие местных предприятий, молодёжь. Патриоты выпускали листовки, оказывали помощь советским военнопленным, собирали разведданные, уничтожали гитлеровских солдат и офицеров. Многие подпольщики погибли, в том числе руководители Псковского подпольного центра.