Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Около 77 тысяч больных в Псковской области имеют право на льготное лекарство

Около 77 тысяч больных в Псковской области имеют право на получение бесплатного лекарства. Об этом сообщила руководитель управления лекарственного и медицинского обеспечения Татьяна Кузьмина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ

Она добавила, что фактически лекарство получают только 38 тысяч больных. Из общего числа льготников 16,5 тысячи болеют диабетом, 8,5 тысячи – бронхиальной астмой и 6,4 тысячи – сердечно-сосудистой астмой.

Также Татьяна Кузьмина рассказала, что российские препараты не уступают импортным, так как и отечественные и зарубежные аналоги производятся из китайских и индийских субстанций. При этом она добавила, что российские препараты поставляются в более чем 150 стран мира.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 июня 2023

О работе котельных СВПУ рассказали специалисты Псковских теплосетей
29 июня 2023

Псковская область по праву считает себя партизанским краем – Михаил Ведерников
29 июня 2023

ВИДЕО. Гроза и ливень накрыли Псков
29 июня 2023

Около 77 тысяч больных в Псковской области имеют право на льготное лекарство
29 июня 2023

Вопросы профилактики наркомании обсудили в правительстве Псковской области
29 июня 2023

Водонапорную башню устанавливают в посёлке Дубрава-1 Великолукского района
29 июня 2023

Псковичи могут создать логотип Русской Молодой Ганзы и выиграть поездку в Ивангород

29 июня 2023

Капремонт детского сада в Плюссе планируют завершить к 1 сентября

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...