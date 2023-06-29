Около 77 тысяч больных в Псковской области имеют право на льготное лекарство

17:30, 29 июня 2023, ПАИ

Около 77 тысяч больных в Псковской области имеют право на получение бесплатного лекарства. Об этом сообщила руководитель управления лекарственного и медицинского обеспечения Татьяна Кузьмина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Она добавила, что фактически лекарство получают только 38 тысяч больных. Из общего числа льготников 16,5 тысячи болеют диабетом, 8,5 тысячи – бронхиальной астмой и 6,4 тысячи – сердечно-сосудистой астмой.

Также Татьяна Кузьмина рассказала, что российские препараты не уступают импортным, так как и отечественные и зарубежные аналоги производятся из китайских и индийских субстанций. При этом она добавила, что российские препараты поставляются в более чем 150 стран мира.