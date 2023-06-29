Александр Котов прокомментировал итоги ремонта дороги в военном городке Струго-Красненского района

14:33, 29 июня 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов прокомментировал результаты ремонта дороги в военном городке Владимирский лагерь в Струго-Красненском районе. Сегодня, 29 июня, спикер Собрания вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым посетили военный городок в Стругах Красных в рамках рабочего визита. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Совершенно однозначно могу сказать: приемлемый вариант удалось найти только благодаря настойчивости губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова», – оценил результат усилий по поиску возможностей ремонта Александр Котов.

Он добавил, что обращения и справедливые жалобы на состояние проезжей части поступали от жителей давно. «Но вопрос в том, что земельный участок, по которому проходит дорога, в собственности Министерства обороны. Даже имея достаточное количество средств для ремонта, юридически мы не могли ничего сделать. Это чужая собственность, траты бюджетных средств невозможны. Мы пробовали разные варианты – и глава района, и я лично, и областное Собрание депутатов, и губернатор, обращались и письменно, и устно на встречах, были разные попытки, в том числе с привлечением военной прокуратуры, – долгое время переговоры были безуспешны», – напомнил Александр Котов.

Он также поблагодарил жителей Владимирского Лагеря за терпеливое ожидание. «Сегодня мы можем посмотреть, как ситуация изменилась. В конечном итоге решение найдено, дорога отремонтирована», – подчеркнул спикер облсобрания.

1,6 км автодороги отремонтировали весной 2023 года – это были первые дорожные работы с момента строительства жилья в военном городке в середине 1990-х годов. Подрядчик положил два слоя асфальта, нанёс разметку, заменил скамейки на остановках, установил урны.

«Конечно, почти за три десятилетия дорога сильно износилась, фактически, можно сказать, что её как таковой уже и не было, несмотря на то, что по ней было организовано даже автобусное сообщение, не говоря о том, что были вынуждены ездить жители городка на личном транспорте», – напомнил Александр Котов.