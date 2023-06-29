Ремонт дороги во Владимирский Лагерь завершился в Струго-Красненском районе

14:04, 29 июня 2023, ПАИ

Ремонт дороги в военном городке Владимирский Лагерь завершился в Струго-Красненском районе. Отремонтированный участок дороги осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочего выезда вместе с председателем областного Собрания депутатов Александром Котовым сегодня, 29 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Вместе с ними участок также осмотрели врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов и глава муниципалитета Александр Волков.

Напомним, ремонт дороги начался в апреле. Работы выполнял Псковавтодор, который с опережением сроков завершил работы по замене изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия на участке протяженностью 1,6 километра. По итогам ремонта на участке автодороги заменили асфальтобетонное покрытие на автомобильных стоянках, разворотной площадке, заездных карманах автобусных остановок, укрепили обочины. Помимо этого, на месте нанесли разметку и установили искусственную неровность возле здания школы.

«Чудо, над которым мы так долго работали, случилось», – сказал Михаил Ведерников. «Все получилось. Отремонтировали 1 649 метров дорожного покрытия, отфрезеровали, всё силами Псковавтодора. Поменяли лавочки, установили дополнительные урны, нанесли разметку и покрасили бордюрный камень», – отметил Станислав Стармолотов.

По словам главы района, в военном городке проживает 1 240 человек.

Отметим, что решение проблемы с дорожным покрытием в Струго-Красненском районе стало возможным только после передачи дороги в пользование региона.