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Александр Котов – о ФОКОТе в Струго-Красненском районе: Хотелось бы, чтобы эти объекты долго служили

На необходимость дополнительных бюджетных средств на содержание новых объектов в муниципалитетах обратил внимание председатель Собрания Александр Котов во время осмотра ФОКОТа в Стругах Красных. 29 июня спикер вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым осмотрел спортивный объект, возведение которого завершилось осенью 2022 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутата

В отличие от привычных стадионов с хоккейными коробками, в Стругах Красных построили ФОКОТ с полноценным футбольным полем с натуральным травяным покрытием. И. о. руководителя комитета по спорту Елена Чернышова рассказала о сложностях, с которыми пришлось столкнуться во время реализации первого «экспериментального» проекта, – создание спортивного газона оказалось непростой задачей. «Если бы не наши депутаты, мы не имели бы сейчас такой результат», – поблагодарила Александра Котова руководитель профильного органа исполнительной власти. Однако после всех приложенных усилий без дождей газон выгорел и требует дополнительного ухода.

«Объекты новые строим, надо, конечно, предусматривать денежные средства в бюджете на содержание. Летом хотя бы несколько раз его стоило бы полить, покосить вовремя надо. Хотелось бы, чтобы эти объекты долго служили. Когда нет надлежащего ухода, очень быстро всё приходит в запустение», – обратил внимание Александр Котов.

Михаил Ведерников согласился, что любой объект требует внимания, а в случае с поливом предложил на уровне района договориться с поливалкой. Губернатор обратил также внимание, что такие объекты требуют обязательного видеонаблюдения. «Хорошее место», – оценил общий итог работы Михаил Ведерников.

ФОКОТ в Стругах Красных был построен за счёт средств нацпроекта «Спорт – норма жизни», объект включает беговую дорожку, трибуну на 160 мест, универсальную волейбольно-баскетбольную площадку. Тренажёры были установлены в 2019 году, являются частью комплекса для сдачи норм ГТО.

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