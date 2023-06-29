Капремонт детского сада в Плюссе планируют завершить к 1 сентября

17:04, 29 июня 2023, ПАИ

Капитальный ремонт детского сада в Плюссе планируют завершить к 1 сентября этого года. Это было озвучено во время рабочего визита губернатора Михаила Ведерникова вместе с председателем областного Собрания депутатов Александром Котовым в Плюсский район, передаёт корреспондент ПАИ.

Глава муниципалитета Наталья Иванова продемонстрировала ход капремонта детского сада.

Работы выполняются за счёт федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Наталья Иванова рассказала, что сроки сдачи сдвигаются. «Срок был до 1 августа. Понимаем, что будет 1 сентября», – подчеркнула она.

Руководители подрядной организации пообещали, что приложат все усилия, чтобы сдать объект в новый срок. Задержки, по словам подрядчика, вызваны некоторыми сложностями по проекту.

Сейчас специалисты начинают делать отмостку. На месте уже установили пластиковые окна и провели электричество.

Ремонтные работы в детском саду производит псковская компания «Строй-Вектор».

Ранее сообщалось, что с выполняющей капремонт детсада в Плюссе компанией могут расторгнуть договор. После этого компания увеличила количество рабочих.