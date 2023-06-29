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Общество

Капремонт детского сада в Плюссе планируют завершить к 1 сентября

Капитальный ремонт детского сада в Плюссе планируют завершить к 1 сентября этого года. Это было озвучено во время рабочего визита губернатора Михаила Ведерникова вместе с председателем областного Собрания депутатов Александром Котовым в Плюсский район, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Глава муниципалитета Наталья Иванова продемонстрировала ход капремонта детского сада.

Работы выполняются за счёт федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Наталья Иванова рассказала, что сроки сдачи сдвигаются. «Срок был до 1 августа. Понимаем, что будет 1 сентября», – подчеркнула она.

Руководители подрядной организации пообещали, что приложат все усилия, чтобы сдать объект в новый срок. Задержки, по словам подрядчика, вызваны некоторыми сложностями по проекту.

Сейчас специалисты начинают делать отмостку. На месте уже установили пластиковые окна и провели электричество.

Ремонтные работы в детском саду производит псковская компания «Строй-Вектор».

Ранее сообщалось, что с выполняющей капремонт детсада в Плюссе компанией могут расторгнуть договор. После этого компания увеличила количество рабочих.

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