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Общество

Псковская область по праву считает себя партизанским краем – Михаил Ведерников

День партизан и подпольщиков отмечается в России 29 июня. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» о развитии партизанского движения на территории региона.

Фото здесь и далее: страница Михаила Ведерникова в соцсети «ВКонтакте»

«Эта памятная дата увековечила вклад в Победу мирных жителей, самоотверженно боровшихся с врагом в годы Великой Отечественной войны. Псковская область по праву считает себя партизанским краем», – написал Михаил Ведерников.

По его словам, за время немецкой оккупации на территории региона действовало 29 партизанских бригад численностью более 50 тысяч человек.

«Пять районов нашей области были удостоены высокой чести носить звание «Край партизанской славы». В этом году к ним добавился Гдовский. Жители Псковской области бережно хранят память о том, какой ценой была освобождена наша земля. Рассказывают молодёжи о страшных годах войны, передавая из поколения в поколение истории о подвигах и славе нашего народа», – заключил глава региона.

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