Гдовскому району присвоят звание «Край партизанской славы»

14:55, 21 июня 2023, ПАИ

Гдовскому району присвоят звание «Край партизанской славы». Соответствующее решение приняли на заседании комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении почётного регионального звания «Край партизанской славы». Мероприятие прошло сегодня, 21 июня, в преддверии памятной даты — Дня партизан и подпольщиков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Во время вступительного слова губернатор региона Михаил Ведерников обратил внимание, что для Псковской области память о партизанском движении имеет особое значение. «Сопротивление Псковщины во время Великой Отечественной войны отвлекло на себя часть сухопутных войск противника и, по сути, открыло ещё один фронт в тылу врага. Всего в ленинградских и калининских партизанских отрядах, которые действовали на территории современной Псковской области, числилось около 50 тысяч человек», — сказал глава региона.

В 2023 году на присвоение звания «Край партизанской славы» претендовали Гдовский и Усвятский районы. С обстоятельными докладами на заседании выступили главы муниципалитетов. Они рассказали об истории партизанского движения на территории, о героях-земляках, о патриотической работе с подрастающим поколением, организации поисковых экспедиций и вахт Памяти.

После выступлений состоялось обсуждение заявок. В ходе голосования комиссия приняла решение о присвоении почётного регионального звания Гдовскому району. Участники мероприятия объяснили свое решение тем, что Гдовский район находился под оккупацией более 900 дней — подпольное движение здесь существовало дольше, чем в Усвятском районе.

Уроженец Гдовского района Иван Никитин стал одним из первых партизан — Героев Советского Союза. Также отмечена массовость партизанского движения на территории муниципалитета — только за первые месяцы оккупации были сформированы три партизанские отряда и четыре партизанские группы. Они действовали на крупных автомобильных и железнодорожных магистралях, которые имели большое значение для врага. В муниципалитете выпускалась первая в Ленинградской области (к которой в годы Великой Отечественной относился Гдовский район) партизанская газета «Колхозная трибуна». Есть данные, что партизаны принимали участие в освобождении Гдова. Также отмечена работа муниципалитета в части сохранения исторического наследия и патриотического воспитания молодёжи.

Михаил Ведерников поблагодарил за работу участников комиссии и инициировал включение в протокол поручения по активизации работы специалистов в Гдовском районе по составлению и сбору материалов в районный том книги «Солдаты Победы».

Напомним, что закон Псковской области «О почётном звании Псковской области «Край партизанской славы» был разработан и принят в 2017 году по инициативе жителей Дедовичского района для сохранения и увековечения памяти партизан и подпольщиков, совершивших беспримерные подвиги в годы Великой Отечественной войны на территории Псковской области. Помимо звания каждый муниципалитет ежегодно получает грант на сумму 500 тысяч рублей, который можно направлять на развитие патриотического движения по самым разным направлениям — от приведения в порядок мемориалов до поддержки поисковых отрядов.

С 2018 года почётное региональное звание присвоено пяти районам Псковской области — Себежскому, Дедовичскому, Невельскому, Новосокольническому и Струго-Красненскому.

«Помимо звания каждый муниципалитет ежегодно получает грант на сумму 500 тысяч рублей, который можно направлять на развитие патриотического движения по самым разным направлениям — от приведения в порядок мемориалов до поддержки поисковых отрядов».