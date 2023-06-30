Льготные авиабилеты из Пскова в Минск доступны для групп от пяти человек

13:02, 30 июня 2023, ПАИ

Льготные авиабилеты на рейс Псков – Минск доступны для групп от пяти человек. Возможность купить билеты с небольшой скидкой предоставляет компания-перевозчик. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщила председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова.

Билет на одного человека обойдется в сумму около 3200 рублей. Марина Егорова также напомнила, что самолёт будет выполнять два рейса в неделю: по средам и субботам с 19 июля. Всего борт рассчитан на 110 посадочных мест. «Это отличный вариант для туристической поездки», - отметила председатель комитета.