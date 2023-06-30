ФОТО. На башне Святых ворот в Печорах продолжается реставрация

16:24, 30 июня 2023, ПАИ

Процесс сборки купола на башне Святых ворот (Петровской) запечатлели на фотографиях. Фото опубликовано в группе «Возрождение. Псков» в соцсети «ВКонтакте».

На объекте культурного наследия федерального значения, расположенного на территории Псково-Печерского монастыря, продолжаются реставрационные работы. Ранее все этапы перестроек башни Святых ворот в Псково-Печерском монастыре изучили специалисты-реставраторы.

Авторы проекта реставрации - М. Г. Фриновский, А. Г. Михайлов, А. С. Веневцева, А. С. Кононов, Н. В. Никулина и другие.