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Общество

Вероятность превышения параметров пожарной опасности ожидается в Псковской области в июле

Повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности ожидается на всей территории Псковской области в июле. Об этом ПАИ сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии. 

Фото: комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области

Такие выводы эксперты сделали на основе прогноза рисков авиалесоохраны, которые разработаны на основе фактических данных долгосрочного прогноза температуры и осадков, а также оценки пожароопасной ситуации в период пожароопасного сезона 2023 года. 

По многолетним данным учёта региональной диспетчерской службы Противопожарного лесного центра на территории области за июль в среднем фиксировалось возникновение 16 лесных пожаров, максимальное количество – 42, минимальное – два. 

Как отметили специалисты, прогноз высоких рисков не означает обязательного возникновения ЧС в связи с лесными пожарами, так как во многом лесопожарная обстановка зависит от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях.

«Соблюдение этих правил гостями и жителями области позволит уменьшить количество лесных пожаров, так как в более 90 % случаев их возникновения виноват человек», – предупредили в комитете. 

О факте обнаружения лесного пожара и нарушениях лесного законодательства жители региона в круглосуточном режиме могут сообщить в Региональную диспетчерскую службу по бесплатным телефонам: 8-800-100-14-84 и 8-800-100-94-00.

Ранее сообщалось, что особый противопожарный режим продлевается в Псковской области до 4 июля.

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