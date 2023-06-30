Вероятность превышения параметров пожарной опасности ожидается в Псковской области в июле
Повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности ожидается на всей территории Псковской области в июле. Об этом ПАИ сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии.
Такие выводы эксперты сделали на основе прогноза рисков авиалесоохраны, которые разработаны на основе фактических данных долгосрочного прогноза температуры и осадков, а также оценки пожароопасной ситуации в период пожароопасного сезона 2023 года.
По многолетним данным учёта региональной диспетчерской службы Противопожарного лесного центра на территории области за июль в среднем фиксировалось возникновение 16 лесных пожаров, максимальное количество – 42, минимальное – два.
Как отметили специалисты, прогноз высоких рисков не означает обязательного возникновения ЧС в связи с лесными пожарами, так как во многом лесопожарная обстановка зависит от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях.
«Соблюдение этих правил гостями и жителями области позволит уменьшить количество лесных пожаров, так как в более 90 % случаев их возникновения виноват человек», – предупредили в комитете.
О факте обнаружения лесного пожара и нарушениях лесного законодательства жители региона в круглосуточном режиме могут сообщить в Региональную диспетчерскую службу по бесплатным телефонам: 8-800-100-14-84 и 8-800-100-94-00.
Ранее сообщалось, что особый противопожарный режим продлевается в Псковской области до 4 июля.
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Вероятность превышения параметров пожарной опасности ожидается в Псковской области в июле
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