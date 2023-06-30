С двумя экипажами погибших вертолётчиков простились в Островском районе

18:41, 30 июня 2023, ПАИ

С двумя вертолётными экипажами, погибшими при исполнении воинского долга, простились в Островском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров в своём телеграм-канале.

«Горестный день сегодня для Островского района. <...> На последний поклон пришли родные и близкие, однополчане и командование нашего доблестного соединения, наши депутаты, представители муниципальной власти, духовенство. Искренние соболезнования и слова поддержки семьям. Героям – Царствие небесное и Вечная слава!» – написал он.

Ранее сообщалось, что два псковских лётчика погибли при подавлении попытки военного мятежа.