С двумя экипажами погибших вертолётчиков простились в Островском районе
С двумя вертолётными экипажами, погибшими при исполнении воинского долга, простились в Островском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров в своём телеграм-канале.
«Горестный день сегодня для Островского района. <...> На последний поклон пришли родные и близкие, однополчане и командование нашего доблестного соединения, наши депутаты, представители муниципальной власти, духовенство. Искренние соболезнования и слова поддержки семьям. Героям – Царствие небесное и Вечная слава!» – написал он.
Ранее сообщалось, что два псковских лётчика погибли при подавлении попытки военного мятежа.
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