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Общество

В четырёх районах Псковской области временно ограничат движение транспорта из-за подготовки к ралли

Временное прекращение движения транспортных средств на некоторых участках автомобильных дорог Псковской области вводят с 4 по 6 июля из-за проведения тренировочных сборов в рамках подготовки спортсменов к участию в девятом этапе Кубка России 3-го этапа Кубка Содружества «Трофей Александра Невского» по ралли «900 озёр». Об этом ПАИ сообщили в Псковавтодоре.

Фото: ПАИ

  • 4-5 июля с 10:00 до 18:00 на автодороге «Качаново – Луг – Родовое» от деревни Горбунова Гора до деревни Качаново Палкинского района;
  • 5 июля с 10:00 до 18:00 на автодороге «Глубокое – Водобег» от деревни Глубокое до деревни Водобег Опочецкого района;
  • 5 июля с 10:00 до 18:00 на автодороге «Кудеверь – Бардово» от деревни Кудеверь до деревни Бардово Бежаницкого района;
  • 5 июля с 10:00 до 18:00 на автодороге «Максютино – Родионово» от деревни Дорбыши до деревни Шершни Себежского района;
  • 5 июля с 10:00 до 18:00 на автодороге «Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок» от деревни Ботвино до деревни Качаново Палкинского района;
  • 6 июля с 10:00 до 18:00 на автодороге «Бежаницы – Кудеверь – Болгатово» от деревни Духово до деревни Курочкино Опочецкого района.

Организация, обеспечивающая временное прекращение движения, – Федерация автоспорта Псковской области.

Ранее сообщалось, что открыт набор волонтёров на ралли «900 озёр – 2023» в Опочецком районе.

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